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Zisk švajčiarskej banky UBS v druhom kvartáli stúpol o 17 %
Tržby divízie investičného bankovníctva vzrástli o 26 %.
Autor TASR
Zürich 29. júla (TASR) - Čistý zisk švajčiarskeho bankového giganta UBS v druhom štvrťroku vzrástol o 17 % na 2,8 miliardy USD (2,46 miliardy eur), a to najmä vďaka jeho divízii investičného bankovníctva. Analytici v priemere očakávali, že zisk banky bude len v sume 2,38 miliardy USD pri tržbách v objeme 13,2 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Silné výsledky v druhom štvrťroku a zdravá tvorba kapitálu ďalej posilnili našu bilanciu a umožňujú nám pokračovať v smerovaní finančných zdrojov k rastovým príležitostiam,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ UBS Sergio Ermotti.
Tržby divízie investičného bankovníctva vzrástli o 26 %. Divízia správy majetku dosiahla rast tržieb o 13 %. „Na začiatku tretieho štvrťroka zostávajú trhové podmienky vo všeobecnosti konštruktívne,“ uviedla banka vo vyhlásení. „Zároveň prebiehajúci geopolitický vývoj a volatilné ceny energií vedú k vysokej úrovni neistoty,“ dodala. To by podľa nej mohlo prispieť k zmenám makroekonomických podmienok, obdobiam zvýšenej volatility a vyššej opatrnosti investorov.
(1 EUR = 1,1367 USD)
„Silné výsledky v druhom štvrťroku a zdravá tvorba kapitálu ďalej posilnili našu bilanciu a umožňujú nám pokračovať v smerovaní finančných zdrojov k rastovým príležitostiam,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ UBS Sergio Ermotti.
Tržby divízie investičného bankovníctva vzrástli o 26 %. Divízia správy majetku dosiahla rast tržieb o 13 %. „Na začiatku tretieho štvrťroka zostávajú trhové podmienky vo všeobecnosti konštruktívne,“ uviedla banka vo vyhlásení. „Zároveň prebiehajúci geopolitický vývoj a volatilné ceny energií vedú k vysokej úrovni neistoty,“ dodala. To by podľa nej mohlo prispieť k zmenám makroekonomických podmienok, obdobiam zvýšenej volatility a vyššej opatrnosti investorov.
(1 EUR = 1,1367 USD)