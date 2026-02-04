< sekcia Ekonomika
Zisk švajčiarskej banky UBS vzrástol v roku 2025 o viac než polovicu
Čistý zisk švajčiarskej banky dosiahol v minulom roku 7,8 miliardy USD (6,61 miliardy eur).
Autor TASR
Ženeva 4. februára (TASR) - Švajčiarska banka UBS zaznamenala v minulom roku rast zisku o viac než polovicu. Priaznivo sa vyvíjal zisk aj v poslednom kvartáli, keď rovnako vzrástol o vyše 50 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Čistý zisk švajčiarskej banky dosiahol v minulom roku 7,8 miliardy USD (6,61 miliardy eur). Oproti roku 2024 to predstavuje rast o 53 %.
Ešte výraznejší rast zisku zaznamenala UBS v poslednom štvrťroku 2025. Dosiahol 1,2 miliardy USD, čo medziročne znamená rast o 56 %. Výsledky banky potiahli najmä divízie investičného bankovníctva a správy majetku. UBS zároveň oznámila ďalšie kolo spätného odkúpenia akcií.
Údaje za 4. štvrťrok minulého roka sú omnoho lepšie aj porovnaní s odhadmi analytikov. Tí predpokladali, že banka dosiahne zisk na úrovni 919 miliónov USD. Tržby sa vo 4. kvartáli zvýšili o 4,4 % na 12,1 miliardy USD a za celý rok dosiahli 49,57 miliardy USD.
Banka zároveň oznámila, že v roku 2026 plánuje spätne odkúpiť akcie v hodnote minimálne 3 miliardy USD. To je rovnaká hodnota, v akej spätne odkúpila akcie v minulom roku.
(1 EUR = 1,1801 USD)
