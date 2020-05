Zisk svetového výrobcu agrotechniky Deere klesol o vyše 40 %

Moline 22. mája (TASR) - Americký výrobca poľnohospodárskych a stavebných strojov Deere zaznamenal v 2. kvartáli súčasného obchodného roka prudký pokles tržieb a zisku a oznámil vyhliadky zisku na celý rok, ktoré sú podstatne horšie, než minuloročné výsledky. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá obmedzila dodávky agroproduktov na trhy a znížila dopyt farmárov po poľnohospodárskej technike. Pre vládne reštrikcie však klesli aj dodávky stavebných a lesníckych strojov.



Čistý zisk najväčšieho producenta agrotechniky na svete dosiahol za 2. kvartál obchodného roka 2019/2020, ktorý sa skončil 3. mája, 666 miliónov USD (605,45 milióna eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 41 %.



Spoločnosť však napriek tomu prekonala očakávania trhov. Zisk na akciu totiž dosiahol 2,11 USD, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom na úrovni iba 1,80 USD/akcia. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka predstavoval zisk na akciu 3,52 USD.



Tržby dosiahli 9,25 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 18,4 %. Tržby z predaja agrotechniky klesli o 18 % a ešte výraznejší pokles zaznamenali tržby z predaja stavebných a lesníckych strojov. Tie sa znížili približne o štvrtinu.



Firma Deere zároveň zverejnila odhad zisku na celý obchodný rok 2019/2020. Očakáva, že dosiahne od 1,6 do 2 miliárd USD. Na porovnanie, v obchodnom roku 2018/2019 zaznamenala spoločnosť Deere zisk na úrovni 3,25 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1000 USD)