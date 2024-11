Zisk svetového výrobcu agrotechniky Deere klesol

Moline 21. novembra (TASR) - Americký výrobca stavebných a poľnohospodárskych strojov Deere zaznamenal vo 4. štvrťroku súčasného obchodného roka zisk pod 1,3 miliardy USD, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o takmer polovicu. Za prepadom zisku je výrazný pokles tržieb, ktoré sa medziročne znížili o takmer 30 %. Napriek nepriaznivým výsledkom však firma prekonala očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a Investing.



Najväčší výrobca poľnohospodárskych strojov na svete vo štvrtok oznámil, že čistý zisk za 4. štvrťrok obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje trojmesačné obdobie do 27. októbra, dosiahol 1,25 miliardy USD (1,18 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 47 %.



Zisk po úprave o mimoriadne položky zaznamenal na akciu 4,55 USD, zatiaľ čo pred rokom to bolo 8,26 USD/akcia. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s poklesom upraveného zisku na akciu na 3,89 USD/akcia.



Pod výrazný pokles zisku sa podpísal vývoj tržieb, ktoré klesli zhruba o 28 %, keď dopyt klesol ako po agrotechnike, tak po stavebných a lesníckych strojoch. Dosiahli 11,14 miliardy USD, zatiaľ čo pred rokom vykázala firma celkové tržby na úrovni 15,41 miliardy USD.



Aj v tomto ukazovateli však spoločnosť Deere prekonala odhady analytikov. Tí počítali s poklesom celkových tržieb pod 9,30 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0562 USD)