Zisk svetového výrobcu liehovín sa v 2. kvartáli prepadol

New York 6. októbra (TASR) - Svetový producent alkoholických nápojov Constellation Brands oznámil za 2. štvrťrok prepad zisku a v prípade upraveného zisku zaostal za očakávaniami trhov. V oblasti tržieb však výsledky prekonali odhady analytikov.



Zisk Constellation Brands za 2. kvartál 2021/2022, čo predstavuje obdobie od júna do konca augusta, dosiahol 1,5 milióna USD (1,29 milióna eur). Na akciu to znamená 0,01 USD. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka vykázala spoločnosť zisk 512,1 milióna USD alebo 2,62 USD/akcia.



Aj po úprave o jednorazové položky zisk zaostal za odhadmi ekonómov. Spoločnosť dosiahla upravený zisk na úrovni 458,9 milióna USD, čo na akciu predstavuje 2,38 USD. V medziročnom porovnaní tak upravený zisk klesol o 13,8 %. Analytici pritom počítali s upraveným ziskom na úrovni 2,77 USD/akcia.



Lepšie výsledky vykázala firma Constellation Brands v oblasti tržieb. Čisté tržby dosiahli 2,37 miliardy USD, čo predstavuje rast o 4,9 %. Prekonali tak očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami za 2. kvartál na úrovni 2,3 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1602 USD)