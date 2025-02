Zisk svetového výrobcu liehovín Diageo v 1. polroku klesol

Londýn 4. februára (TASR) - Svetový výrobca alkoholických nápojov Diageo oznámil za 1. polrok súčasného obchodného roka pokles zisku o viac než desatinu, pod čo sa podpísal slabší objem predaja a pokles tržieb. Odhad na 2. polrok je neistý, keďže veľa bude závisieť od krokov novej americkej administratívy. Informoval o tom portál RTTNews.



Najväčší producent liehovín na svete, do ktorého portfólia patria značky ako rum Captain Morgan, likér Baileys, whisky Johnnie Walker či vodka Smirnoff, v utorok uviedol, že za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2024/2025, čo predstavuje obdobie od júla do konca decembra, zaznamenal čistý zisk 1,94 miliardy USD (1,89 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to predstavuje pokles o 12 %.



Zisk upravený o mimoriadne položky dosiahol na akciu 97,7 centa. Za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka predstavoval tento zisk 108,1 centa/akcia.



Pokles vykázal aj prevádzkový zisk, aj keď v menšom rozsahu. Dosiahol 3,16 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 5 %.



Tržby sa znížili o 1 % na 10,90 miliardy USD. V rovnakom rozsahu sa znížil aj objem predaja. Čo sa týka vyhliadok na 2. polrok súčasného obchodného roka, spoločnosť uviedla, že všetko bude závisieť od situácie okolo Donaldom Trumpom stanovených a plánovaných dovozných ciel.



(1 EUR = 1,0274 USD)