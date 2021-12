Zisk svetového výrobcu polievok Campbell Soup klesol

Washington 8. decembra (TASR) - Americká potravinárska spoločnosť Campbell Soup zaznamenala za 1. kvartál súčasného obchodného roka pokles zisku, keď tržby klesli o vyše 4 %. Výsledky však prekonali očakávania trhov.



Najväčší výrobca polievok na svete v stredu informoval, že za 1. kvartál obchodného roka 2021/2022, to znamená od augusta do konca októbra, dosiahol čistý zisk 261 miliónov USD (231,88 milióna eur). Na akciu to predstavuje 86 centov. V rovnakom období predchádzajúceho obchodného roka dosiahla firma zisk 309 miliónov USD, alebo 1,02 USD/akcia.



Bez započítania mimoriadnych položiek takzvaný upravený zisk dosiahol 271 miliónov USD, čo na akciu predstavuje 89 centov. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí sledujú najmä upravený zisk. Tí počítali s takýmto ziskom na úrovni 81 centov na akciu.



Zisk spoločnosti ovplyvnil vývoj tržieb. Tie v 1. kvartáli 2021/2022 dosiahli 2,24 miliardy USD, čo medziročne predstavuje pokles o 4,3 %. Pod pokles tržieb sa podpísala najmä skutočnosť, že pred rokom bola ekonomická aktivita a pohyb obyvateľstva v dôsledku pandémie nového koronavírusu výraznejšie obmedzené. Americkí spotrebitelia sa tak v tom období viac stravovali doma, čo zvyšovalo dopyt po produktoch Campbell Soup.



(1 EUR = 1,1256 USD)