Zisk svetových aerolínií by mohol tento rok dosiahnuť 36 miliárd USD

Naí Dillí 2. júna (TASR) - Svetové aerolínie by mohli tento rok dosiahnuť celkový zisk vo výške 36 miliárd amerických dolárov (31,75 miliardy eur). Oznámilo to v pondelok Medzinárodné združenie leteckých dopravcov (IATA), ktoré v predchádzajúce prognóze z decembra počítalo s o niečo vyšším ziskom na úrovni 36,6 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



IATA uviedlo, že napätie v medzinárodnom obchode a klesajúca dôvera spotrebiteľov negatívne vplývajú na dopyt po cestovaní. Organizácia, ktorá zastupuje viac ako 300 leteckých spoločností, zároveň upozornila, že oneskorené dodávky lietadiel brzdia rastové plány odvetvia. IATA ďalej očakáva, že tržby globálnych aerolínií sa v roku 2025 zvýšia o 1,3 % na 979 miliárd USD, čo by predstavovalo historický rekord.



Rozsiahle clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyvolali obavy zo spomalenia hospodárskeho rastu a zvýšili neistotu medzi spotrebiteľmi, ktorí najmä v Spojených štátoch odkladajú alebo obmedzujú cestovné plány, uviedla agentúra Reuters. Meškanie dodávok lietadiel medzitým obmedzilo schopnosť leteckých spoločností uspokojiť prudko rastúci dopyt po cestovaní v niektorých regiónoch a zároveň zvýšilo prevádzkové náklady, keďže dopravcovia sú nútení ponechať v prevádzke staršie stroje alebo platiť viac za klesajúci počet dostupných náhradných dielov.



„Je to niečo, čo frustruje všetkých, najmä letecké spoločnosti, ktoré čakajú na dodávku lietadiel alebo majú uzemnené lietadlá, ktoré by radi videli v prevádzke,“ uviedol Willie Walsh, generálny riaditeľ IATA.



(1 EUR = 1,1339 USD)