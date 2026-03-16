Zisk taiwanského technologického giganta Foxconn vlani výrazne stúpol
Autor TASR
Tchaj-pej 16. marca (TASR) - Rozmach trhu so servermi pre umelú inteligenciu pomohol taiwanskej spoločnosti Foxconn dosiahnuť rast čistého zisku v minulom roku o 24 %. Firma to oznámila v pondelok a uviedla, že očakáva pokračovanie silného dopytu po tomto hardvéri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Najväčší zmluvný výrobca elektroniky na svete označil umelú inteligenciu za „hlavnú hnaciu silu“ svojho podnikania. Spoločnosť Foxconn sa posunula od montáže iPhonov pre Apple k výrobe serverov pre firmu Nvidia, ale aj k produkcii elektromobilov či robotických zariadení.
Za rok 2025 Foxconn vykázal čistý zisk 189,4 miliardy nových taiwanských dolárov (5,17 miliardy eur), čo bol rast zo sumy 152,7 miliardy TWD v predošlom roku. Tržby spoločnosti medziročne stúpli o 18 % na 8,1 bilióna TWD a prekonali odhady ekonómov, ktorých vo svojom prieskume oslovila agentúra Bloomberg. „Podnikanie spoločnosti Foxconn v oblasti cloudu poháňané najmä rastom výroby serverov sa stalo najväčším prispievateľom k jej príjmom,“ povedal analytik Bloomberg Intelligence Steven Tseng.
(1 EUR = 36,63 TWD)
