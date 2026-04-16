Zisk taiwanského výrobcu čipov TSMC v prvom kvartáli stúpol o 58 %
Išlo už o ôsmy kvartál dvojciferného rastu zisku firmy, medzi ktorej zákazníkov patrí aj Nvidia.
Autor TASR
Tchaj-pej 16. apríla (TASR) - Taiwanská firma TSMC, ktorá je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete, v prvom kvartáli dosiahla rast zisku o 58 % na rekordných 572,5 miliardy taiwanských dolárov (15,39 miliardy eur). Išlo už o ôsmy kvartál dvojciferného rastu zisku firmy, medzi ktorej zákazníkov patrí aj Nvidia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Tržby spoločnosti za január až marec stúpli na 1,134 bilióna TWD z úrovne 839,3 miliardy TWD v rovnakom období minulého roka.
Generálny riaditeľ firmy TSMC C.C. Wei povedal, že jeho spoločnosť je pri plánovaní obozretná vzhľadom na makroekonomické neistoty spôsobené konfliktom na Blízkom východe, ale zároveň uviedol, že dopyt po produktoch pre umelú inteligenciu je naďalej „mimoriadne silný“.
Celoročné tržby v amerických dolároch by mali vzrásť o viac ako 30 % a kapitálové výdavky by mohli dosiahnuť úroveň až 56 miliárd USD (47,54 miliardy eur), dodal šéf TSMC.
(1 EUR = 37,20 TWD, 1 EUR = 1,178 USD)
