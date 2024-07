Zisk taiwanského výrobcu polovodičov v 2. štvrťroku prekonal odhady

Tchaj-pej 18. júla (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vo štvrtok oznámil zisk aj tržby za 2. štvrťrok 2024, ktoré vzrástli viac, ako trhy čakali. Prispel k tomu dopyt po čipoch v odvetví umelej inteligencie (AI). TSMC zároveň zvýšil svoju prognózu tržieb za celý rok a odmietol myšlienku spoločného podniku v USA. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



TSMC, hlavný dodávateľ amerických spoločností Apple Inc a Nvidia, ťaží z globálneho rozmachu AI, ktorý mu pomohol prekonať klesajúci dopyt po elektronike po pandémii ochorenia COVID-19.



Taiwanský koncern vo štvrtok oznámil, že jeho čistý zisk za tri mesiace do konca júna 2024 vzrástol o 36,3 % na 247,85 miliardy taiwanských dolárov (7,15 miliardy eur) z minuloročných 181,80 miliardy TWD. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali zisk 238,8 miliardy TWD.



Konsolidované tržby sa v 2. štvrťroku zvýšili o 40,1 % na 673,51 miliardy TWD zo 480,84 miliardy TWD pred rokom.



V porovnaní s 1. štvrťrokom 2024 vzrástol čistý zisk TSMC o 9,9 % a tržby o 13,6 %.



V amerických dolároch stúpli tržby za 2. štvrťrok medziročne o 32,8 % a medzikvartálne o 10,3 % na 20,82 miliardy USD (19,04 miliardy eur).



Spoločnosť zvýšila svoju prognózu tržieb za rok 2024 a najnovšie očakáva ich rast o viac ako 20 %.



Akcie TSMC kótované na Taiwane pritom pred oznámením ziskov klesli o 2,4 % po tom, čo republikánsky kandidát na post prezidenta USA Donald Trump povedal, že Taiwan "vzal USA asi 100 % biznisu s čipmi a mal by platiť za svoju obranu".



USA majú asi 10 % svetovej výrobnej kapacity čipov, čo je pokles z 19 % v roku 2000, podľa Semiconductor Industry Association, skupiny zastupujúcej americký priemysel čipov. Taiwan má približne 18 %, čo je tiež menej než 22 % v roku 2000.



TSMC pritom investuje 65 miliárd USD do troch závodov v americkom štáte Arizona a má v prevádzke alebo plánuje nové továrne v Japonsku a Nemecku, ktoré majú partnerských investorov.



Na otázku, či by TSMC po Trumpových komentároch zvážil spoločný podnik v USA, však generálny riaditeľ TSMC C. C. Wei odpovedal nie.



(1 EUR = 34,684 TWD; 1 EUR = 1,0934 USD)