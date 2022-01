Zisk taiwanskej spoločnosti TSMC vo 4. kvartáli vzrástol o 16,4 %

Taipei 13. januára (TASR) - Taiwanská spoločnosť Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), najväčší zmluvný výrobca procesorových čipov, vo štvrtok oznámila, že jej zisk vo 4. štvrťroku vzrástol medziročne o 16,4 % na 166,2 miliardy nových taiwanských dolárov (5,3 miliardy eur). Podporil ho veľký dopyt po čipoch.



Tržby koncernu sa za tri mesiace do konca decembra 2021 zvýšili o 21,2 % na 438,2 miliardy nových TWD.



TSMC vyrába čipy, ktoré sa používajú vo všetkom, od najnovších telefónov iPhone až po vozidlá popredných svetových automobiliek. Spoločnosť v uplynulom kvartáli ťažila aj z dopytu po telekomunikačných zariadeniach novej generácie 5G, vysokovýkonnej výpočtovej technike a čipoch pre zdravotnícke zariadenia a celú škálu ďalších výrobkov vrátane automobilov.



Väčšina polovodičov používaných v smartfónoch, zdravotníckych zariadeniach, počítačoch a iných produktoch sa vyrába na Taiwane, v Južnej Kórei a v Číne.



TSMC minulý rok oznámil plány investovať 100 miliárd USD (87,95 miliardy eur) počas nasledujúcich troch rokov do výroby, výskumu a vývoja. V októbri informoval, že postaví svoju prvú továreň na výrobu čipov v Japonsku. TSMC a japonská spoločnosť Sony neskôr uviedli, že do nového závodu investujú spoločne 7 miliárd USD.



V USA taiwanský výrobca TSMC prevádzkuje závod na výrobu polovodičových doštičiek v Camas vo Washingtone a dizajnérske centrá v San Jose v Kalifornii a Austine v Texase. Spoločnosť vlani oznámila plány na výstavbu druhého závodu v USA v Arizone pre obavy z rastúcej závislosti Američanov na dodávkach komponentov z Ázie.



(1 EUR = 31,300 TWD; 1 EUR = 1,1370 USD)