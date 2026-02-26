< sekcia Ekonomika
Zisk talianskeho energetického koncernu Eni výrazne klesol
Čistý zisk Eni dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 90 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 61 %.
Autor TASR
Rím 26. februára (TASR) - Taliansky energetický koncern Eni oznámil za posledný štvrťrok minulého roka výrazný pokles zisku. Podpísali sa pod to nižšie ceny ropy, ktoré zasiahli do prevádzkových tržieb a ktoré nedokázala kompenzovať ani zvýšená produkcia. Na druhej strane, v oblasti upraveného zisku boli výsledky omnoho lepšie než pred rokom, pričom spoločnosť prekonala očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu Global Banking & Finance Review.
Čistý zisk Eni dosiahol vo 4. štvrťroku minulého roka 90 miliónov eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 61 %. Avšak zisk po úprave o jednorazové položky dosiahol 1,2 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 885 miliónov eur. Upravený zisk okrem toho prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali s rastom iba na 960 miliónov eur.
Upravený zisk pred zdanením vykázala firma vo 4. kvartáli na úrovni 2,01 miliardy eur. V porovnaní so 4. štvrťrokom 2024 sa tak zvýšil o 4 %. Ešte výraznejšie vzrástol upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT), ktorý sa zvýšil o 6 % na 2,8 miliardy eur.
Tržby z prevádzkovej činnosti však klesli o 12 % na 20,62 miliardy eur. Dôvodom je najmä pokles cien ropy o 15 %. Tento faktor mal tak na prevádzkové výsledky spoločnosti výraznejší vplyv než zvýšenie produkcie. Tá vzrástla o 7 % na takmer 1,84 milióna barelov ropného ekvivalentu denne (1 barel = 159 litrov). Prognózy vo finančnej a prevádzkovej oblasti na tento rok plánuje spoločnosť Eni prezentovať 19. marca.
