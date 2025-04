Rím 21. apríla (TASR) - Prevádzkový zisk talianskeho módneho domu Valentino klesol vlani o viac než pätinu. Ako dôvod spoločnosť uviedla celosvetový pokles záujmu o luxusné produkty, najmä však v Ázii. Informovala o tom agentúra Reuters.



Po útlme v Ázii a nepriaznivých vyhliadkach na čínskom trhu európski výrobcovia luxusného tovaru počítali s vyšším dopytom zo strany bohatých Američanov. Potom však v USA do prezidentského úradu nastúpil Donald Trump so svojou obchodnou politikou založenou na clách, v dôsledku čoho tento sektor počíta momentálne s najdlhším obdobím útlmu za posledné roky.



Módny dom Valentino oznámil, že v minulom roku dosiahol jeho prevádzkový zisk 246 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2023 to predstavuje zníženie o 22 %.



Tržby klesli o 3 % a v prípade nezapočítania kurzových vplyvov o 2 % na 1,31 miliardy eur, aj keď predaj v Japonsku, na Blízkom východe a v Amerikách nebol podľa spoločnosti zlý. Darilo sa však online predaju. Tržby v tomto segmente vzrástli oproti predchádzajúcemu roku o 5 %.