Zisk talianskej banky Monte dei Paschi v 3. kvartáli vzrástol
Autor TASR
Miláno 10. novembra (TASR) - Najstaršia banka sveta, talianska Monte dei Paschi di Siena (MPS), oznámila za 3. štvrťrok rast zisku, ktorým zároveň prekonala očakávania analytikov. Banka, ktorá v 3. kvartáli dokončila akvizíciu domáceho konkurenta Mediobanca, zároveň zlepšila celoročné vyhliadky. Informovala o tom agentúra Reuters.
Banku MPS v roku 2017 musel zachraňovať štát, neskôr ju však úspešne reprivatizoval, pričom si ponechal necelých 5 % akcií. Posilnená MPS začiatkom tohto roka podala ponuku na odkúpenie banky Mediobanca, pričom kontrolu nad ňou získala v septembri.
MPS uviedla, že v 3. štvrťroku dosiahla čistý zisk 474 miliónov eur. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka vykázala zisk 407 miliónov eur. Výsledky boli výrazne lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s poklesom zisku na 366 miliónov eur.
Vyššie, než očakávali analytici, boli aj tržby. Dosiahli približne jednu miliardu eur, čo je zhruba na úrovni 3. štvrťroka minulého roka. Analytici očakávali ich pokles na 973 miliónov eur.
Šéf MPS Luigi Lovaglio uviedol, že vzhľadom na výsledky by zisk banky pred zdanením za celý rok 2025 mal „výrazne prekročiť“ úroveň 1,6 miliardy eur. V auguste počítal ešte so ziskom „výrazne nad“ 1,5 miliardy eur.
