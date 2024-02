Zisk talianskej banky UniCredit vo 4. kvartáli vzrástol o 19 %

Rím 5. februára (TASR) - Zisk talianskej banky UniCredit v poslednom kvartáli minulého roka vzrástol takmer o pätinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Čistý zisk vo 4. kvartáli 2023 predstavoval 1,917 miliardy eur. To je o 19 % viac v porovnaní s 1,612 miliardy eur v poslednom štvrťroku 2022. Zisk podporil predovšetkým nárast čistých úrokových výnosov. Zisk na akciu medziročne stúpol o 35,6 % na 1,11 eura. Čistý zisk upravený o špeciálne položky vzrástol o 14,1 % na 2,81 miliardy eur z 2,464 miliardy eur.



Výnosy vo 4. kvartáli vzrástli o 4,6 % na 5,979 miliardy eur z 5,715 miliardy eur pred rokom. Čisté úrokové výnosy sa zvýšili na 3,61 miliardy eur z 3,415 miliardy eur. Hodnota spravovaných aktív dosiahla 200,5 miliardy eur, čo bolo o 3,4 % viac ako pred rokom.



UniCredit očakáva, že výnosy v prebiehajúcom roku dosiahnu okolo 22,5 miliardy eur, pričom čistý zisk by mal byť približne na úrovni minulého roka. Zisk na akciu by sa však mal zvýšiť dvojciferne.