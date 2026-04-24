Zisk talianskej ropnej a plynárenskej firmy Eni klesol
Upravený čistý zisk energetickej firmy sa zmenšil o 8 % na 1,3 miliardy eur z úrovne 1,41 miliardy eur, na ktorej bol pred rokom.
Autor TASR
Rím 24. apríla (TASR) - Zisk talianskeho energetického giganta Eni v prvom štvrťroku medziročne klesol napriek rastu tržieb a produkcie. Čistý zisk patriaci akcionárom spoločnosti sa znížil o 9 % na 1,07 miliardy eur z úrovne 1,17 miliardy eur, na ktorej bol v rovnakom období vlaňajška. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews a agentúry ANSA.
Upravený čistý zisk energetickej firmy sa zmenšil o 8 % na 1,3 miliardy eur z úrovne 1,41 miliardy eur, na ktorej bol pred rokom. Upravený čistý zisk pred zdanením sa medziročne oslabil o 13 % na 2,38 miliardy eur.
Upravený prevádzkový zisk ropnej a plynárenskej spoločnosti Eni za január až marec medziročne klesol o 7 % na 2,42 miliardy eur. Prevádzkové tržby však vzrástli o 2 percentá na 22,96 miliardy eur z úrovne 22,57 miliardy eur, na ktorej boli v rovnakom období vlaňajška.
Produkciu uhľovodíkov firma medziročne zvýšila o 9 % na 1,798 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne. V tomto roku Eni očakáva rast ťažby ropy a plynu o 3 až 4 %.
