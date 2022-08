Zisk Target v 2. kvartáli prudko klesol

Minneapolis 17. augusta (TASR) - Americký diskontný reťazec Target zaznamenal v 2. štvrťroku 2022/2023 prudký pokles čistého zisku, takmer o 90 %. Prispelo k tomu zníženie cien domácich potrieb a iných položiek v reakcii na výrazné zmeny vo výdavkoch Američanov. Tie spôsobili, že diskontu so sídlom v Minneapolise sa nahromadili v skladoch zásoby. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Target podobne ako mnoho ďalších maloobchodníkov zasiahla rýchla zmena v správaní sa spotrebiteľov, ktorí prešli od nákupov domácich spotrebičov počas pandémie ochorenia COVID-19 k investíciám do zážitkov po zmiernení obmedzení. A v súčasnosti ich prudko rastúca inflácia núti zamerať sa na základné potreby.



Čistý zisk Target za tri mesiace do konca júla 2022 klesol na 183 miliónov USD (180,63 milióna eur) alebo 39 centov na akciu z 1,82 miliárd USD alebo 3,65 USD na akciu v rovnakom období minulého roka.



Analytici predpovedali reťazcu za 2. štvrťrok zisk 71 centov na akciu.



Tržby spoločnosti v sledovanom období vzrástli o 3,3 % na 25,65 miliardy USD z 24,83 miliardy USD v minulom roku, zatiaľ čo analytici očakávali tržby 26,03 USD.



Takzvané porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok vzrástli o 1,3 % po náraste o 8,7 % v minulom roku. Online predaj sa zvýšil o 9 % (o 9,9 % vlani).



(1 EUR = 1,0131 USD)