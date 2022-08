Zisk ťažobného koncernu BHP v uplynulom roku vzrástol

Sydney 16. augusta (TASR) - Austrálsky ťažobný koncern BHP v utorok oznámil, že za uplynulý finančný rok do 30. júna 2022 dosiahol nárast zisku napriek klesajúcim cenám železnej rudy. Prispel k tomu bezprecedentný dopyt po uhlí a medi. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Základný zisk BHP sa za rok do konca júna 2022 zvýšil na 23,8 miliardy USD (23,34 miliardy eur) zo 17,1 miliardy USD v predchádzajúcom roku. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí BHP predpovedali zisk 20,89 miliardy USD.



Spoločnosť uviedla, že vyplatí celoročnú dividendu vo výške 3,25 USD na akciu po náročnom roku, v ktorom dokončila fúziu svojej ropnej divízie s ropným gigantom Woodside.



BHP očakáva, že Čína sa v budúcom roku stane zdrojom stability z hľadiska dopytu po komoditách. A zároveň upozornila, že očakáva spomalenie dopytu vo vyspelých ekonomikách v súvislosti so sprísňovaním menovej politiky centrálnych bánk, ako aj pretrvávajúcou geopolitickou neistotou a inflačnými tlakmi.



(1 EUR = 1,0195 USD)