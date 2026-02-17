< sekcia Ekonomika
Zisk ťažobného koncernu BHP vzrástol v 1. polroku o viac než štvrtinu
Prispel k tomu najmä vysoký dopyt po medi, čo je dôsledok zvýšených investícií do obnoviteľných zdrojov energie.
Autor TASR
Sydney 17. februára (TASR) - Austrálsky ťažobný koncern BHP oznámil za 1. polrok svojho obchodného roka rast zisku o viac než štvrtinu. Prispel k tomu najmä vysoký dopyt po medi, čo je dôsledok zvýšených investícií do obnoviteľných zdrojov energie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
BHP je najväčším producentom medi na svete. Na túto pozíciu sa spoločnosť dostala po tom, ako za posledné štyri roky zvýšila ťažbu medi o takmer tretinu. Súčasťou jej portfólia je aj najväčšia baňa na meď na svete Escondida v Čile.
To umožňuje spoločnosti dosahovať vysoké zisky najmä po tom, ako sa ceny medi aj zlata zvýšili, uviedol generálny riaditeľ BHP Mike Henry. Dodal, že práve meď má najväčší podiel na raste zisku spoločnosti v 1. polroku. Firma však okrem toho oznámila rekordný objem dodávok železnej rudy zo Západnej Austrálie.
Zisk BHP za 1. polrok obchodného roka 2025/2026, teda za šesť mesiacov do konca decembra, dosiahol 5,64 miliardy USD (4,76 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje zvýšenie o 27,7 %. Tržby vzrástli o 10,8 % na 27,9 miliardy USD.
Spoločnosť očakáva dobrý vývoj tržieb a zisku aj v ďalšom období. Počíta s tým, že svetová ekonomika zaznamená v tomto roku rast zhruba o 3 %. „Čínska ekonomika dosiahla vlani rast okolo 5 %, čo ukazuje, že je dostatočne odolná. Navyše India pokračuje vo výraznom raste,“ povedal Henry a dodal, že takýto vývoj je pre produkciu kľúčových komodít v BHP priaznivý.
(1 EUR = 1,1855 USD)
