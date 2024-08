Zisk ťažobného koncernu BHP za rok 2023/2024 klesol takmer o 40 %

Sydney 27. augusta (TASR) - Austrálsky ťažobný koncern BHP oznámil za obchodný rok 2023/2024 pokles zisku o takmer 40 % napriek tomu, že tržby zaznamenali rast. Vývoj zisku negatívne ovplyvnili najmä náklady spojené s tragédiou v Brazílii spred deviatich rokov a čiastočne pozastavenie ťažby niklu v Západnej Austrálii pre presýtenosť trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Spoločnosť oznámila, že za obchodný rok 2023/2024, ktorý sa skončil 30. júna, zaznamenala tržby na úrovni 55,7 miliardy USD (49,90 miliardy eur). To je o 3 % viac než za obchodný rok 2022/2023, pod čo sa podpísali rekordné dodávky železnej rudy.



Na druhej strane, čistý zisk klesol o 39 % na 7,9 miliardy USD. Dôvodom sú kompenzácie vo výške niekoľkých miliárd dolárov, ktorých zaplatenie nariadil súd v Brazílii, a to za zrútenie priehrady Fundao v roku 2015 v štáte Minas Gerais. Nešťastie je považované za jednu z najväčších ekologických katastrof v Brazílii. Po pretrhnutí priehrady záplava toxického bahna zničila jednu z dedín, zabila 19 ľudí a znečistila rieku Rio Doce a Atlantický oceán do vzdialenosti stoviek kilometrov.



Generálny riaditeľ Mike Henry v súvislosti s výsledkami povedal, že napriek vysokým nákladom firma zaznamenala dobré výsledky. Napríklad zisk upravený o mimoriadne položky vzrástol o 2 % na 13,7 miliardy USD.



Upozornil však, že v najbližšom období firma očakáva výkyvy na svetových komoditných trhoch. Príčinou je najmä vývoj v Číne, kde zotavovanie ekonomiky stále nedosahuje očakávanú úroveň. Práve Čína je hlavným odberateľom austrálskych komodít, najmä železnej rudy, čo je hlavný exportný artikel Austrálie.



(1 EUR = 1,1163 USD)