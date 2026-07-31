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Zisk technologickej firmy Apple za jej tretí kvartál stúpol o 27 %
Výsledky spoločnosti Apple podporil silný dopyt po iPhonoch.
Autor TASR
San Francisco 31. júla (TASR) - Americká technologická firma Apple výsledkami za svoj účtovný tretí kvartál, ktorý sa skončil v závere júna, prekonala očakávania trhu. Tržby technologického giganta za apríl až jún vzrástli o 16 % na 109,4 miliardy USD (95,33 miliardy eur) a jeho zisk sa zvýšil o 27 % na 29,8 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Výsledky spoločnosti Apple podporil silný dopyt po iPhonoch. Pomohlo im však aj vrátenie ciel, ktoré minulý rok uvalil americký prezident Donald Trump, ale ktoré nakoniec vo februári zrušil Najvyšší súd USA.
Tržby za predaj iPhonov vzrástli o 22 % na 54,3 miliardy USD, keďže zákazníci naďalej prechádzali na najnovšie modely. Tržby za predaj počítačov Mac stúpli o 29 %. Tržby divízie služieb sa zvýšili o 12 % na 30,7 miliardy USD, ale bol to slabší rast, ako sa očakávalo.
Apple tento týždeň dosiahol trhovú hodnotu 5 biliónov USD, zatiaľ čo akcie konkurentov vrátane spoločností Meta, Google a Microsoft tento rok zlacneli, keďže investori pochybujú o návratnosti ich obrovských investícií do umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,1476 USD)
Výsledky spoločnosti Apple podporil silný dopyt po iPhonoch. Pomohlo im však aj vrátenie ciel, ktoré minulý rok uvalil americký prezident Donald Trump, ale ktoré nakoniec vo februári zrušil Najvyšší súd USA.
Tržby za predaj iPhonov vzrástli o 22 % na 54,3 miliardy USD, keďže zákazníci naďalej prechádzali na najnovšie modely. Tržby za predaj počítačov Mac stúpli o 29 %. Tržby divízie služieb sa zvýšili o 12 % na 30,7 miliardy USD, ale bol to slabší rast, ako sa očakávalo.
Apple tento týždeň dosiahol trhovú hodnotu 5 biliónov USD, zatiaľ čo akcie konkurentov vrátane spoločností Meta, Google a Microsoft tento rok zlacneli, keďže investori pochybujú o návratnosti ich obrovských investícií do umelej inteligencie.
(1 EUR = 1,1476 USD)