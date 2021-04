Zisk telekomunikačnej spoločnosti Orange mierne klesol

Paríž 22. apríla (TASR) - Telekomunikačná spoločnosť Orange, najväčšia vo Francúzsku, vo štvrtok uviedla, že pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila jej výsledky aj v 1. štvrťroku 2021. Najviac pritom klesli jej tržby v Španielsku.



Francúzsky telekomunikačný gigant zaznamenal za tri mesiace do konca marca 2021 pokles základného prevádzkového zisku (EBITDAaL) o 0,3 % na 2,57 miliardy eur. To sa zhoduje s očakávaniami trhu a odráža zníženie lukratívnych poplatkov za roaming v Európskej únii (EÚ). Konkrétne, výnosy Orange z roamingu v 1. kvartáli klesli medziročne o 31 % na 42 miliónov eur, pretože ľudia pre blokády na zastavenie šírenia nového koronavírusu nemohli cestovať.



Tržby celej skupiny sa v sledovanom období na porovnateľnej báze zvýšili o 0,5 % na 10,3 miliardy eur, a to vďaka predaju zariadení a príjmom divízie IT.



Španielsko, druhý najväčší trh spoločnosti Orange, však vykázalo pokles kvartálnych tržieb o 7,4 %, pretože silná konkurencia jej oslabila tržby a zisky v tejto krajine.



Skupina Orange potvrdila svoje celoročné ciele, medzi ktoré patrí mierne nižší celoročný hlavný prevádzkový zisk v porovnaní s rokom 2020 a organický voľný hotovostný tok z telekomunikačných aktivít nad 2,2 miliardy eur.