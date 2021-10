Zisk telekomunikačnej spoločnosti Orange v 3. kvartáli klesol

Paríž 26. októbra (TASR) - Francúzska telekomunikačná spoločnosť Orange zaznamenala v uplynulom 3. kvartáli pokles zisku. Zasiahla ju nižšia návratnosť dohôd o spolufinancovaní rozvoja sietí. Informovala o tom v utorok.



Orange sa podobne ako iní európski operátori snaží udržať si dynamiku v oblasti ziskov, ale zároveň potrebuje modernizovať siete a čelí tvrdej konkurencii vo Francúzsku a Španielsku, ktoré sú jeho najväčšími trhmi.



Zisk skupiny za tri mesiace do konca septembra 2021 pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou a lízingom (EBITDAaL) klesol o 0,7 % na 3,55 miliardy eur, a to aj napriek rastúcemu počtu zákazníkov vo Francúzsku a Španielsku.



Orange podpísal zmluvy s francúzskymi konkurentmi, akými sú Bouygues Telecom a Iliad's Free, aby mu pomohli pri zavádzaní širokopásmových optických sietí. To podporí rast jeho príjmov z predaja mobilných a širokopásmových zmlúv.



V rámci takýchto zmlúv o spolufinancovaní dostáva Orange platby od konkurentov výmenou za právo používať siete.



Za poklesom tržieb vo Francúzsku o 4,1 % je nižšia návratnosť z týchto zmlúv, povedal novinárom finančný riaditeľ Ramon Fernandez. Orange pritom v období od júla do septembra získal vo Francúzsku 121.000 nových zákazníkov pre mobilné služby a 80.000 pre širokopásmové. A noví klienti pre obe divízie pribudli aj v Španielsku.



Tržby spoločnosti však za 3. štvrťrok klesli o 0,4 % na 10,5 miliardy eur. Bez započítania spolufinancovania sietí výnosy Orange vzrástli o 1,3 %.



Orange zopakoval svoje celoročné ciele a naďalej počíta s miernym poklesom základného prevádzkového zisku a základného peňažného toku z telekomunikačných aktivít na o niečo viac ako 2,2 miliardy eur z 2,5 miliardy eur v roku 2020.



Orange ďalej poznamenal, že 15. decembra vyplatí predbežnú dividendu za rok 2021 vo výške 30 centov na akciu. A navrhne valnému zhromaždeniu akcionárov dividendu vo výške 70 centov na akciu.