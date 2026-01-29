< sekcia Ekonomika
Zisk Tesly v roku 2025 klesol takmer o polovicu
Jej tržby sa v roku 2025 znížili o 3 % na 94,8 miliardy dolárov (79,17 miliardy eur).
Autor TASR
Austin 29. januára (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla zaznamenal svoj prvý celoročný pokles tržieb. Spoločnosť technologického miliardára Elona Muska v stredu (28. 1.) oznámila, že jej tržby sa v roku 2025 znížili o 3 % na 94,8 miliardy dolárov (79,17 miliardy eur). Zisk sa prepadol o 46 % na 3,8 miliardy USD. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.
Predaj Tesly klesal druhý rok po sebe. Spoločnosť minulý rok dodala zákazníkom niečo vyše 1,6 milióna vozidiel, čo bolo o 8,5 % menej ako v predchádzajúcom roku. Tesla dosiahla svoj predchádzajúci vrchol v roku 2023 s niečo vyše 1,8 miliónmi dodaných vozidiel. Musk zľahčuje význam predaja áut, pričom tvrdí, že budúcnosť jeho spoločnosti spočíva v samoriadiacich robotických taxíkoch a humanoidných robotoch.
V poslednom štvrťroku výsledky spoločnosti v USA negatívne ovplyvnilo zrušenie daňového bonusu vo výške 7500 USD na nákup elektromobilu. Americký prezident Donald Trump zároveň zmiernil predpisy o emisiách oxidu uhličitého, čím Teslu pripravil o spoľahlivý zdroj príjmov z obchodovania s emisnými povolenkami. V USA medzitým kupujúci automobilov v minulom roku čoraz viac preferovali vozidlá so spaľovacími motormi a hybridnými pohonnými jednotkami, zatiaľ čo v Európe si na trhu s elektromobilmi upevňovali pozície iní výrobcovia, vrátane viacerých z Číny.
(1 EUR = 1,1974 USD)
