Zisk Toyoty v 1. polroku aj v 2. kvartáli klesol, ale zlepšila odhad

Tokio 6. novembra (TASR) - Japonská automobilka Toyota Motor v piatok viac ako zdvojnásobila svoju celoročnú prognózu prevádzkového zisku, keďže jej odbyt v Číne sa už zotavuje z pandémie nového koronavírusu.



Najväčšia japonská automobilka teraz predpovedá za finančný rok do 31. marca 2021 čistý zisk 1,42 bilióna jenov (11,56 miliardy eur), zatiaľ čo v predchádzajúcom odhade počítala so ziskom len 730 miliárd JPY.



Najnovšie očakáva tržby za celý rok 26 biliónov JPY namiesto 24 biliónov JPY.



Za 1. polrok finančného roka, teda v období apríl - september 2020, jej čistý zisk klesol o 45,3 % na 629,4 miliardy JPY.



V 2. štvrťroku 2020/2021 zaznamenala Toyota zníženie prevádzkového zisku na 506 miliárd JPY z vlaňajších 662,4 miliardy JPY.



Tieto výsledky sú však známkou pokroku po páde príjmov v období apríl - jún po zablokovaní ekonomík na celom svete pre pandémiu nového koronavírusu.



Výrobca crossoveru RAV4 a benzínového hybridu Prius teraz očakáva, že v tomto roku predá 9,42 milióna automobilov. To je nárast o 3,5 % oproti predchádzajúcej prognóze predaja na úrovni 9,1 milióna áut, ale výrazne menej ako minuloročných 10,46 milióna vozidiel.



Aj keď je dopyt stále slabší ako v minulom roku, na niektorých trhoch sa už vrátil späť, najmä v Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete. Toyota a jej rivali vkladajú nádej do oživenia tamojšieho podnikania, pretože Čína sa zotavuje z pandémie rýchlejšie ako iné krajiny.



Celkový predaj vozidiel Toyota v Číne sa v septembri zvýšil o 12,8 %, čo bol šiesty priamy mesačný nárast, aj keď tržby boli stále o 6,9 % nižšie ako v rovnakom období pred rokom.



Toyota zaznamenala v Číne rastúci dopyt po jej elektromobiloch a luxusnej značke Lexus.



(1 EUR = 122,86 JPY)