Zisk Toyoty v 3. kvartáli klesol, ale za 9 mesiacov vzrástol

Tokio 9. februára (TASR) – Japonská automobilka Toyota v stredu vykázala za 3. štvrťrok pokles zisku, ale za prvých 9 mesiacov finančného roka 2021/2022, naopak, strmý nárast. Jej výsledky prekonali odhady analytikov aj napriek tomu, že musela pre globálny nedostatok čipov obmedziť výrobu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Japonský automobilový gigant, ktorý si v roku 2021 udržal pozíciu najväčšieho výrobcu áut na svete, zároveň ponechal svoju prognózu ročného zisku nezmenenú, ale znížil svoj celoročný odhad počtu predaných vozidiel.



Toyota v stredu oznámila, že za tri mesiace do konca decembra dosiahla čistý zisk 791,7 miliardy jenov (6,01 miliardy eur). To bolo o 5 % menej ako v rovnakom období predchádzajúceho roka, ale lepší výsledok ako 619,2 miliardy JPY, ktoré očakávali analytici.



Za deväť mesiacov (apríl - december) čistý zisk Toyoty vzrástol až o 57,8 % na 2,31 bilióna JPY z 1,47 bilióna JPY rok predtým a prevádzkový zisk stúpol na 2,53 bilióna JPY z 1,51 bilióna JPY. Aj tržby sa v sledovanom období zvýšili o 19,2 % na 23,26 bilióna JPY z 19,5 JPY v predchádzajúcom roku.



„Napriek negatívnym faktorom, ako sú obmedzenia dodávok v dôsledku nedostatku polovodičov a šírenie ochorenia COVID-19, ako aj prudkého nárastu nákladov na suroviny, sme v prvých deviatich mesiacoch finančného roka dosiahli vyššie tržby a zisk,“ uviedla Toyota vo vyhlásení.



Toyota pre nedostatok čipov a pandémiu opäť znížila svoju prognózu výroby za celý rok do konca marca 2022 na 8,5 milióna z 9 miliónov áut, pričom ešte vlani v novembri odhadovala, že vyrobí 9,3 milióna vozidiel.



"Napriek zníženiu prognózy objemu výroby sme ponechali prognózu prevádzkového zisku nezmenenú, vzhľadom na oslabenie jenu a aktivity na zlepšenie zisku," pokračuje vyhlásenie.



Toyota očakáva za celý rok zisk 2,49 bilióna JPY.



Japonská spoločnosť si v minulom roku udržala pozíciu najväčšej automobilky na svete, keď predala takmer 10,5 milióna vozidiel, o približne 10 % viac ako roku 2020. V tomto výsledku sú zahrnuté aj autá jej dcérskych spoločností Daihatsu a Hino.



Toyota tak zvýšila svoj náskok pred nemeckým konkurentom Volkswagen, ktorý v roku 2021 predal 8,9 milióna vozidiel, čo predstavuje medziročný pokles o 4,5 % pre nedostatok čipov.



(1 EUR = 131,68 JPY)