Zisk Toyoty v 4. kvartáli klesol, ale za celý rok ešte vzrástol

Tokio 12. mája (TASR) - Japonská automobilka Toyota Motor v utorok oznámila, že jej čistý zisk za 4. štvrťrok 2019/2020 klesol. Za celý finančný rok, ktorý sa skončil 31. marca 2020, sa však jej čistý zisk zvýšil o 10 % aj napriek pandémii nového koronavírusu.



Čistý zisk najväčšej japonskej automobilky za tri mesiace do konca marca klesol na 63,1 miliardy jenov (543,22 milióna eur) zo 459,5 miliardy JPY v rovnakom období minulého roka.



Prevádzkový zisk sa vo 4. kvartáli znížil na 384 miliárd JPY z 529,5 miliardy JPY v minulom roku.



Tržby klesli na 7,10 bilióna JPY z vlaňajších 7,75 bilióna JPY.



Za celý fiškálny rok do 31. marca 2020 sa čistý zisk Toyoty zvýšil o 10 % na 2,1 bilióna JPY, aj keď jej tržby klesli o 1 % na 29,9 bilióna JPY.



Predaj vozidiel klesol o 15 % na 8,9 milióna kusov.



Toyota uviedla, že začala využívať nové úverové linky v celkovej výške 1,25 bilióna JPY, aby posilnila svoju hotovostnú pozíciu počas pandémie nového koronavírusu.



Automobilka odhaduje, že v súčasnom fiškálnom roku, ktorý sa začal 1. apríla, sa jej tržby znížila o 20 % a prevádzkový zisk klesne o 79,5 % v dôsledku pandémie. Verí však, že sa neprepadne sa do červených čísiel.



Toyota očakáva, že trh s automobilmi sa do júna 2020 odrazí od dna. Pripomenula však, že vplyv pandémie je "rozsiahly, výrazný a vážny" a očakáva, že "slabosť" na trhu bude zatiaľ pokračovať.



(1 EUR = 116,16 JPY)