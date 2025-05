Zisk Toyoty vlani klesol, tento rok firma odhaduje ešte horší vývoj

Tokio 8. mája (TASR) - Japonská automobilka Toyota oznámila za minulý obchodný rok pokles zisku, napriek tomu, že tržby zaznamenali rast. Navyše, firma upozornila, že v súčasnom obchodnom roku sa jej zisk bude vyvíjať ešte horšie, pričom ako dôvod uviedla vplyv amerických dovozných ciel a kurzu dolára. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Najväčšia automobilka sveta vo štvrtok oznámila, že za obchodný rok 2024/2025, ktorý sa skončil 31. marca, dosiahla čistý zisk 4,77 bilióna jenov (29,28 miliardy eur). Oproti predchádzajúcemu obchodnému roku to predstavuje pokles o 3,6 %. Prevádzkový zisk klesol o 10,4 % na 4,80 bilióna jenov.



Tržby spoločnosti však vzrástli. Dosiahli 48,04 bilióna jenov, čo oproti obchodnému roku 2023/2024 predstavuje rast o 6,5 %.



Ešte horšie sa bude podľa Toyoty vyvíjať prevádzkový a čistý zisk v súčasnom obchodnom roku 2025/2026. Firma predpokladá, že prevádzkový zisk dosiahne 3,80 bilióna jenov. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať pokles tohto zisku takmer o 21 %.



Navyše, čistý zisk klesne podľa odhadov spoločnosti ešte výraznejšie. Toyota počíta s čistým ziskom v súčasnom obchodnom roku na úrovni 3,10 miliardy jenov. To znamená pokles oproti čistému zisku za rok 2024/2025 približne o 35 %.



Ani výhľad tržieb nie je optimistický, aj keď automobilka predpokladá naďalej ich rast. Tempo rastu sa však oproti vývoju za rok 2024/2025 výrazne spomalí. Zatiaľ čo za minulý rok vzrástli tržby o vyše 6 %, v tomto roku očakáva Toyota ich rast iba o 1 %.