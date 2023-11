Zisk Toyoty vzrástol na dvojnásobok, firma zlepšila ročný odhad

Tokio 1. novembra (TASR) - Zisk japonskej automobilky Toyota sa za 1. polrok súčasného obchodného roka viac než zdvojnásobil, k čomu nemalou mierou prispel pokles kurzu jenu. Spoločnosť následne prudko zvýšila odhad zisku za celý rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Najväčšia automobilka na svete z pohľadu predaných vozidiel v stredu uviedla, že za prvých šesť mesiacov obchodného roka 2023/2024, čo predstavuje obdobie od apríla do konca septembra, dosiahla čistý zisk 2,65 bilióna jenov (16,63 miliardy eur). Na porovnanie, za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka vykázala zisk 1,22 bilióna jenov.



Spoločnosť dodala, že výsledky výrazne podporilo zlepšenie situácie v dodávateľskom reťazci a slabšia mena, ktorá zlepšila odbyt. Automobilka predala za 1. polrok 2023/2024 celkovo 5,6 milióna áut. Pre Toyotu to znamená, že je na dobrej ceste splniť tohtoročný cieľ predaja, ktorý predstavuje 11,4 milióna vozidiel.



Tržby za šesť mesiacov dosiahli približne 22 biliónov jenov. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o takmer štvrtinu.



V reakcii na výsledky za 1. polrok japonská automobilka výrazne zlepšila celoročnú prognózu v oblasti prevádzkového zisku. Pôvodne očakávala, že za celý obchodný rok 2023/2024 dosiahne 3 bilióny jenov, teraz odhaduje, že to bude zhruba 4,5 bilióna jenov.



(1 EUR = 159,33 JPY)