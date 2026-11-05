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Zisk Toyoty za júl až september medziročne klesol o 19 %
Predaj vozidiel Toyota v Číne klesol, ale v USA a Japonsku, čiže na jej hlavných trhoch, zostal silný a stabilné výsledky si automobilka udržala aj v Európe.
Autor TASR
Tokio 5. novembra (TASR) - Zisk japonskej automobilky Toyota v jej účtovnom druhom štvrťroku medziročne klesol o 19 %. Automobilka však zlepšila prognózu svojho celoročného zisku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Za júl až september spoločnosť vykázala čistý zisk 759,4 miliardy jenov (4,27 miliardy eur). V rovnakom období vlaňajška to bolo 932 miliárd JPY. Kvartálne tržby však vzrástli na 13,4 bilióna JPY z 12,4 bilióna JPY napriek nepriaznivým vplyvom, ako sú americké clá, narušenia dodávateľských reťazcov či rastúce náklady na suroviny v dôsledku vojny na Blízkom východe.
Toyota teraz očakáva za celý terajší účtovný rok, ktorý sa skončí v marci 2027, že dosiahne zisk v objeme 3,57 bilióna JPY. Pôvodne predpokladala, že bude na úrovni 3,25 bilióna JPY. V minulom účtovnom roku to bolo 3,8 bilióna JPY.
Vo svojom účtovnom prvom polroku automobilka predala 4,76 milióna vozidiel, čiže mierne menej ako v rovnakom období pred rokom, keď to bolo 4,78 milióna áut. Za celý účtovný rok očakáva predaj 9,7 milióna vozidiel, čo by bol rast oproti necelých 9,6 milióna vozidiel v minulom účtovnom roku.
Predaj vozidiel Toyota v Číne klesol, ale v USA a Japonsku, čiže na jej hlavných trhoch, zostal silný a stabilné výsledky si automobilka udržala aj v Európe.
(1 EUR = 177,85 JPY)
Za júl až september spoločnosť vykázala čistý zisk 759,4 miliardy jenov (4,27 miliardy eur). V rovnakom období vlaňajška to bolo 932 miliárd JPY. Kvartálne tržby však vzrástli na 13,4 bilióna JPY z 12,4 bilióna JPY napriek nepriaznivým vplyvom, ako sú americké clá, narušenia dodávateľských reťazcov či rastúce náklady na suroviny v dôsledku vojny na Blízkom východe.
Toyota teraz očakáva za celý terajší účtovný rok, ktorý sa skončí v marci 2027, že dosiahne zisk v objeme 3,57 bilióna JPY. Pôvodne predpokladala, že bude na úrovni 3,25 bilióna JPY. V minulom účtovnom roku to bolo 3,8 bilióna JPY.
Vo svojom účtovnom prvom polroku automobilka predala 4,76 milióna vozidiel, čiže mierne menej ako v rovnakom období pred rokom, keď to bolo 4,78 milióna áut. Za celý účtovný rok očakáva predaj 9,7 milióna vozidiel, čo by bol rast oproti necelých 9,6 milióna vozidiel v minulom účtovnom roku.
Predaj vozidiel Toyota v Číne klesol, ale v USA a Japonsku, čiže na jej hlavných trhoch, zostal silný a stabilné výsledky si automobilka udržala aj v Európe.
(1 EUR = 177,85 JPY)