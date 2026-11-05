Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. november 2026Meniny má Renáta
< sekcia Ekonomika

Zisk Toyoty za júl až september medziročne klesol o 19 %

.
Na archívnej snímke z 21. marca 2021 logo japonskej automobilky Toyota na predajni spoločnosti v americkom meste Lakewood. Foto: TASR/AP

Predaj vozidiel Toyota v Číne klesol, ale v USA a Japonsku, čiže na jej hlavných trhoch, zostal silný a stabilné výsledky si automobilka udržala aj v Európe.

Autor TASR
Tokio 5. novembra (TASR) - Zisk japonskej automobilky Toyota v jej účtovnom druhom štvrťroku medziročne klesol o 19 %. Automobilka však zlepšila prognózu svojho celoročného zisku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.

Za júl až september spoločnosť vykázala čistý zisk 759,4 miliardy jenov (4,27 miliardy eur). V rovnakom období vlaňajška to bolo 932 miliárd JPY. Kvartálne tržby však vzrástli na 13,4 bilióna JPY z 12,4 bilióna JPY napriek nepriaznivým vplyvom, ako sú americké clá, narušenia dodávateľských reťazcov či rastúce náklady na suroviny v dôsledku vojny na Blízkom východe.

Toyota teraz očakáva za celý terajší účtovný rok, ktorý sa skončí v marci 2027, že dosiahne zisk v objeme 3,57 bilióna JPY. Pôvodne predpokladala, že bude na úrovni 3,25 bilióna JPY. V minulom účtovnom roku to bolo 3,8 bilióna JPY.

Vo svojom účtovnom prvom polroku automobilka predala 4,76 milióna vozidiel, čiže mierne menej ako v rovnakom období pred rokom, keď to bolo 4,78 milióna áut. Za celý účtovný rok očakáva predaj 9,7 milióna vozidiel, čo by bol rast oproti necelých 9,6 milióna vozidiel v minulom účtovnom roku.

Predaj vozidiel Toyota v Číne klesol, ale v USA a Japonsku, čiže na jej hlavných trhoch, zostal silný a stabilné výsledky si automobilka udržala aj v Európe.

(1 EUR = 177,85 JPY)
.

Neprehliadnite

VIDEO: Premiér: Musíme spraviť všetko pre dokončenie volebného obdobia

ONLINE LIGA MAJSTROV: LASK Linz - Slovan Bratislava

Prieskum: Spojenie komunálnych a regionálnych volieb väčšine vyhovuje

VIDEO: DRÁMA V BRATISLAVE: Na Tomášikovej ulici sa strieľalo