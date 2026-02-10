< sekcia Ekonomika
Zisk, tržby aj počet predplatiteľov Spotify sa zvýšili
V závere štvrtého štvrťroka mala spoločnosť Spotify 751 miliónov aktívnych používateľov.
Autor TASR
Štokholm 10. februára (TASR) - Čistý zisk hudobného streamovacieho giganta Spotify vo štvrtom kvartáli minulého roka vzrástol na 1,2 miliardy eur zo sumy 367 miliónov eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Tržby spoločnosti za záverečné tri mesiace vlaňajška sa medziročne zvýšili o 7 % na 4,5 miliardy eur. Firma v utorok ďalej uviedla, že za celý minulý rok dosiahla tržby v objeme 17,2 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V závere štvrtého štvrťroka mala spoločnosť Spotify 751 miliónov aktívnych používateľov. Firma konštatovala, že ich počet vzrástol o „rekordných 38 miliónov“ čiže o 11 %. Prekonala tak svoju prognózu, ktorá rátala s tým, že ich pribudne 32 miliónov. Počet predplatiteľov prémiových služieb stúpol o 9 miliónov na 290 miliónov. Spoločnosť očakávala, že ich počet sa zvýši o 8 miliónov.
„Je neuveriteľné predstaviť si, že teraz slúžime pre viac ako trištvrte miliardy ľudí na celom svete,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Alex Norstrom. Dodal, že vo štvrtom štvrťroku firma Spotify „naplnila alebo prekročila očakávania vo všetkých kľúčových ukazovateľoch“. Spoločnosť predpokladá, že na konci prvého kvartálu tohto roka dosiahne 759 miliónov používateľov.
