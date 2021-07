Zisk TSCM aj v 2. štvrťroku vzrástol

Taipei 15. júla (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vykázal za 2. štvrťrok 2021 nárast zisku o 11 %. To potvrdzuje, že aj naďalej profituje z globálneho nedostatku čipov, zvlášť v automobilovom priemysle.



Čistý zisk TSCM, ktorý je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete, za tri mesiace do konca júna dosiahol 134,4 miliardy taiwanských dolárov (4,05 miliardy eur). Mierne však zaostal za priemerným odhadom analytikov, ktorí očakávali zisk 136,15 miliardy TWD. Tržby v sledovanom období podľa predbežných výsledkov stúpli o 20 % na 372,15 miliardy TWD.



Zatiaľ čo pretrvávajúci nedostatok polovodičov brzdí zotavovanie globálnej ekonomiky z pandémie ochorenia COVID-19, dodávatelia čipov ako TSMC patria medzi tých, ktorí čelia veľkému dopytu a snažia sa splniť objednávky. Taiwanskú spoločnosť pravdepodobne podporia aj plány Apple, jej najväčšieho zákazníka, vyrobiť 90 miliónov kusov inovovaných telefónov iPhone v druhej polovici roka.



Začiatkom tohto mesiaca automobilky Daimler a Jaguar Land Rover (JLR) varovali, že pretrvávajúci nedostatok čipov bude naďalej brzdiť ich predaj, pričom JLR uviedol, že jeho dodávky v 2. štvrťroku budú o 50 % horšie, ako sa pôvodne predpokladalo.



Spoločnosť United Microelectronics Corp., menší konkurent TSMC, tento mesiac varovala, že dopyt po čipoch môže ďalej prekonávať ponuku až do roku 2023.



TSCM v reakcii na dopyt výrobcov automobilov uviedol, že zvýši dodávky pre toto odvetvie. Tržby spoločnosti od klientov z automobilového priemyslu sa v 2. štvrťroku oproti 1. kvartálu zvýšili o 12 % a v prípade sektora výpočtovej techniky stúpli o podobné číslo.



(1 EUR = 33,155 TWD)