Zisk TSMC v 3. kvartáli vyskočil takmer o 40 % a dosiahol nový rekord
Autor TASR
Tchaj-pej 16. októbra (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) v 3. kvartáli zaznamenal rekordný zisk, ktorý v medziročnom porovnaní vyskočil takmer o 40 % a prekonal očakávania trhu. Vysoký záujem o aplikácie umelej inteligencie totiž podporil dopyt po produktoch spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Čistý zisk za tri mesiace od júla do septembra 2025 medziročne stúpol o o 39,1 % na rekordných 452,3 miliardy TWD (12,65 miliardy eur). Zisk výrazne prekonal prognózy analytikov, ktorí počítali so 417,7 miliardy TWD. Tržby vzrástli o 30 %, ako spoločnosť zverejnila už v minulom týždni.
TSMC je najväčším zmluvným výrobcom čipov na svete, medzi jeho zákazníkov patria napríklad Nvidia a Apple. Patrí k firmám, ktoré zatiaľ najviac profitovali z pokroku v oblasti umelej inteligencie.
Spoločnosť vo štvrtok zvýšila svoju celoročnú prognózu tržieb na základe optimizmu týkajúceho sa výšky výdavkov na umelú inteligenciu. Aktuálne počíta v roku 2025 do zvýšením tržieb (v amerických dolároch) približne o 35 %. Doteraz očakávala nárast o 30 %. Skvelé výsledky TSMC podčiarkujú pokračujúcu dôveru v umelú inteligenciu a aspoň zatiaľ tlmia obavy z bubliny.
„Dopyt po umelej inteligencii je naozaj naďalej veľmi silný, silnejší, ako sme si mysleli pred tromi mesiacmi,“ uviedol šéf TSMC C.C. Wei počas konferenčného hovoru o výsledkoch.
(1 EUR = 35,754 TWD)
