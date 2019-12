Zisk Tui v uplynulom roku klesol pre problémy Boeingov 737 Max

Berlín/Londýn 11. decembra (TASR) - Britsko-nemecká cestovná kancelária Tui zaznamenala v uplynulom finančnom roku 2018/19 pokles zisku. Prispeli k tomu problémy lietadiel Boeing 737 Max aj neistota okolo brexitu.



Najväčšia cestovná kancelária na svete zároveň upozornila, že uzemnenie flotily Boeingov 737 Max by ju mohlo v budúcom roku stáť s až do 400 miliónov eur, ak sa tieto stroje do apríla nevrátia na oblohu.



V uplynulom finančnom roku do konca septembra 2019 stálo Tui uzemnenie týchto strojov 293 miliónov eur.



Tui má vo svojej flotile 15 modelov 737 Max a ďalších 72 si objednala. Riaditeľ spoločnosti Friedrich Joussen v rozhovore pre Financial Times v novembri uviedol, že aj napriek problémom s bezpečnosťou lietadiel, ktoré viedli k ich uzemneniu, keď úrady povolia ich návrat na oblohu, Tui ich bude opäť využívať. Podľa neho to „bude pravdepodobne najviac skontrolované lietadlo“.



Ak by sa lietadlá vrátili "do služby" do februára, malo by to na príjmy spoločnosti vplyv len na úrovni -130 miliónov eur.



Cestovná kancelária v stredu uviedla, že jej zisk pred úrokmi, zdanením a amortizáciou (EBITA) za 12 mesiacov do konca septembra klesol o 24,5 % na 893 miliónov eur.



Tržby sa pritom zvýšili o 2,5 % na 18,9 miliardy eur. Zaostali však za odhadmi analytikov, ktorí očakávali tržby 19,4 miliardy eur.



Zánik konkurenčnej cestovnej kancelárie Thomas Cook podporil Tui a umožnil jej zvýšiť kapacity aj ceny. Analytici sa ale domnievajú, že možnosti Tui môžu byť obmedzené, keďže veľkú časť kapacity, ktorú nechal Thomas Cook na trhu, zaplnia rivali s nižšími cenami, ako sú napríklad On The Beach a Jet2. Navyše, nízkorozpočtová letecká spoločnosť EasyJet minulý mesiac spustila vlastnú ponuku dovoleniek.



Tui v snahe odlíšiť sa od konkurencie investovala do vlastných hotelov a výletných lodí, ako aj do svojej on-line rezervačnej služby, ktorá umožňuje zákazníkom prispôsobiť si dovolenku a individuálne si zvoliť izbu.



„Tui je finančne silná, ekonomicky odolná a od roku 2014 investovala do hotelov, výletných plavieb a nových digitálnych podnikov veľa peňazí," skonštatoval Joussen. A dodal, že druhá fáza transformácie Tui na digitálnu skupinu zmení spoločnosť viac, ako všetky kroky prijaté v predchádzajúcich piatich rokoch.