Zisk UniCredit v 3. kvartáli prekonal odhady

Miláno 28. októbra (TASR) - Druhá najväčšia talianska banka UniCredit vo štvrtok zvýšila svoj odhad zisku a výnosov za celý rok 2021 po tom, čo v uplynulom 3. kvartáli dosiahla lepšie ako očakávané výsledky. Prispeli k nim nižšie straty z úverov a vyššie tržby.



UniCredit oznámila, že jej čistý zisk za tri mesiace do konca septembra 2021 vzrástol o 55,6 % na 1,06 miliardy eur zo 680 miliónov eur pred rokom. Analytici pritom banke predpovedali zisk 838 miliónov eur.



Tržby banky vzrástli o 1,9 % na 4,40 miliardy eur z minuloročných 4,35 miliardy eur, a to vďaka vyšším poplatkom.



Pri pohľade do budúcnosti spoločnosť aktualizovala odhad čistého zisku za rok 2021 na viac ako 3,7 miliardy eur a odhad tržieb na približne 17,5 miliardy eur. Banka predtým očakávala základný čistý zisk nad hranicou 3 miliardy eur a celkové tržby približne 17,1 miliardy eur.