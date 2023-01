Zisk UniCredit vo 4. štvrťroku vzrástol

Miláno 31. januára (TASR) - Talianska banka UniCredit v utorok oznámila, že jej čistý zisk za 4. štvrťrok 2022, bez započítania výsledkov z Ruska, sa viac ako zdvojnásobil. A prekonal aj odhady analytikov. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews. Čistý zisk UniCredit sa za tri mesiace do konca decembra 2022 zvýšil na 1,44 miliardy eur zo 627 miliónov eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Upravený čistý zisk dosiahol 2,44 miliardy eur po strate 908 miliónov eur rok predtým. Tento výsledok zahŕňa 852 miliónov eur daňových úľav, súvisiacich so stratami v minulosti. Analytici predpovedali banke upravený zisk 1,10 miliardy eur.



Čisté úrokové výnosy vzrástli o 40,8 % na 3,20 miliardy eur z 2,27 miliardy eur v predchádzajúcom roku.



Bez započítania Ruska sa celkové tržby banky zvýšili o 25,4 % na 5,37 miliardy eur zo 4,28 miliardy eur rok predtým. Čisté tržby dosiahli 4,7 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 34,9 %.



Za celý rok mala banka čistý zisk 5,2 miliardy eur, čo je jej najlepší výsledok za viac ako desať rokov.



UniCredit oznámila, že rozdelí akcionárom 5,25 miliardy eur, o 40 % viac ako v predchádzajúcom roku, s navrhovanou hotovostnou dividendou vo výške 1,91 miliardy eur a spätným odkúpením akcií vo výške 3,34 miliardy eur, pričom čaká na schválenie.



Banka plánuje uskutočniť spätný odkup akcií v dvoch tranžiach. Prvá v hodnote približne 2,34 miliardy eur by sa mala začať čo najskôr po schválení valným zhromaždením 31. marca, zatiaľ čo druhá tranža v hodnote približne 1 miliardy eur by mala prebehnúť v polovici roku 2023, krátko po dokončení prvej tranže.