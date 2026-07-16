Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. júl 2026Meniny má Drahomír
< sekcia Ekonomika

Zisk United Airlines pre zdraženie paliva v druhom štvrťroku klesol

.
Na archívnej snímke z 1. júla 2020 lietadlá spoločnosti United Airlines sú odparkované na medzinárodnom letisku v Newarku. Foto: TASR/AP

Na základe súčasných cien ropy prepravca United Airlines za celý tento rok očakáva dodatočné výdavky na palivo v sume takmer šesť miliárd USD.

Autor TASR
New York 16. júla (TASR) - Zisk amerického leteckého prepravcu United Airlines v druhom kvartáli klesol pre vplyv vyšších cien paliva v dôsledku americko-iránskej vojny. Letecká spoločnosť síce uviedla, že dopyt po cestovaní je stabilný, ale rast prevádzkových nákladov bol silnejší ako zvýšenie tržieb. Tržby prepravcu sa zvýšili o 16 % na 17,7 miliardy USD (15,52 miliardy eur), ale jeho zisk klesol o 17,3 % na 805 miliónov USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Spoločnosť United Airlines v reakcii na prudký rast cien leteckého paliva zrušila menej ziskové lety a v apríli uviedla, že plánuje zvýšenie cien leteniek o 15 až 20 %. „Keď ceny ropy v marci prudko vzrástli, rýchlo a rozhodne sme konali s cieľom upraviť naše letové poriadky,“ povedal generálny riaditeľ Scott Kirby.

Na základe súčasných cien ropy prepravca United Airlines za celý tento rok očakáva dodatočné výdavky na palivo v sume takmer šesť miliárd USD.

(1 EUR = 1,1406 USD)
.

Neprehliadnite

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník