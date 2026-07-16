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Zisk United Airlines pre zdraženie paliva v druhom štvrťroku klesol
Na základe súčasných cien ropy prepravca United Airlines za celý tento rok očakáva dodatočné výdavky na palivo v sume takmer šesť miliárd USD.
Autor TASR
New York 16. júla (TASR) - Zisk amerického leteckého prepravcu United Airlines v druhom kvartáli klesol pre vplyv vyšších cien paliva v dôsledku americko-iránskej vojny. Letecká spoločnosť síce uviedla, že dopyt po cestovaní je stabilný, ale rast prevádzkových nákladov bol silnejší ako zvýšenie tržieb. Tržby prepravcu sa zvýšili o 16 % na 17,7 miliardy USD (15,52 miliardy eur), ale jeho zisk klesol o 17,3 % na 805 miliónov USD. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Spoločnosť United Airlines v reakcii na prudký rast cien leteckého paliva zrušila menej ziskové lety a v apríli uviedla, že plánuje zvýšenie cien leteniek o 15 až 20 %. „Keď ceny ropy v marci prudko vzrástli, rýchlo a rozhodne sme konali s cieľom upraviť naše letové poriadky,“ povedal generálny riaditeľ Scott Kirby.
Na základe súčasných cien ropy prepravca United Airlines za celý tento rok očakáva dodatočné výdavky na palivo v sume takmer šesť miliárd USD.
(1 EUR = 1,1406 USD)
Spoločnosť United Airlines v reakcii na prudký rast cien leteckého paliva zrušila menej ziskové lety a v apríli uviedla, že plánuje zvýšenie cien leteniek o 15 až 20 %. „Keď ceny ropy v marci prudko vzrástli, rýchlo a rozhodne sme konali s cieľom upraviť naše letové poriadky,“ povedal generálny riaditeľ Scott Kirby.
Na základe súčasných cien ropy prepravca United Airlines za celý tento rok očakáva dodatočné výdavky na palivo v sume takmer šesť miliárd USD.
(1 EUR = 1,1406 USD)