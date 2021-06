Zisk Vatikánskej banky zostal vlani relatívne stabilný

Rím 11. júna (TASR) - Vatikánska banka v piatok oznámila, že jej zisky zostali vlani relatívne stabilné napriek „veľmi náročným“ okolnostiam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Inštitút náboženských prác (IOR), známy ako Vatikánska banka, vykázal za rok 2020 čistý zisk 36,4 milióna eur. To predstavuje pokles z 38 miliónov eur v roku 2019, uvádza sa vo vyhlásení IOR.



Inštitút uviedol, že tri štvrtiny zo zisku, teda približne 27 miliónov eur, odovzdá pápežovi Františkovi pre jeho osobný charitatívny fond alebo iné cieľové subjekty Svätej stolice.



IOR, ktorý označil rok 2020 za „veľmi náročný rok pre svetovú ekonomiku“, bežne dotuje rôzne vatikánske orgány. Plánovaný príspevok za minulý rok je viac ako dvojnásobne väčší než dotácie za rok 2019 vo výške 12 miliónov eur. To naznačuje, že Vatikán potrebuje hotovosť počas tzv. koronakrízy.



Banka dodala, že zvyšných 25 % zo zisku za rok 2020 použije na zvýšenie vlastného imania, ktoré ku koncu minulého roka predstavovalo 645,9 milióna eur.



Okrem toho IOR zvýšil investície do technológií vrátane posilnenia obrany proti kybernetickej bezpečnosti.



Súčasťou Vatikánu je aj veľká "vládna mašinéria", tzv. Rímska kúria, financovaná z darov, výnosov z prenájmu cirkevných nehnuteľností a predaja lístkov z vatikánskych múzeí. Ale pre pandémiu nového koronavírusu veľa z týchto finančných tokov "vyschlo".



Vysokopostavený vatikánsky predstaviteľ vo februári povedal, že v roku 2020 klesli dary o 25 %, zatiaľ čo výnosy z múzeí, ktoré boli uplynulý rok dlho zatvorené, sa prepadli o približne 100 miliónov eur alebo 85 %. Deficit Rímskej kúrie sa tak zvýšil na 90 miliónov eur z 11 miliónov eur v roku 2019, uviedol zdroj.



Vatikánskou bankou, ktorá bola založená pred takmer 80 rokmi, otriasla v predchádzajúcich rokoch séria politických a finančných škandálov vrátane obvinenia z prania špinavých peňazí a spolčenia sa s mafiánskymi skupinami.



Už bývalý pápež Benedikt XVI. však začal s čistením organizácie v rámci vatikánskych reforiem finančnej transparentnosti, v ktorých pokračuje pápež František.