Zisk Verizon Communications vzrástol

New York 24. januára (TASR) - Americká spoločnosť Verizon Communications oznámila v utorok, že jej zisk vo 4. štvrťroku 2022 vzrástol vďaka vyšším tržbám. Ale prognóza zisku za súčasný rok 2023 zaostáva za odhadmi Wall Street, pretože čelí pomalšiemu prírastku nových zákazníkov a výrazne investuje do technológie 5G. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Čistý zisk najväčšej telekomunikačnej spoločnosti v USA sa za tri mesiace do konca decembra 2022 zvýšil o 41,4 % na 6,7 miliardy USD (6,16 miliardy eur). Po prepočítaní na akciu stúpol zisk spoločnosti na 1,56 USD z 1,11 USD/akcia rok predtým.



Bez započítania jednorazových položiek vykázala spoločnosť Verizon Communications vo 4. kvartáli 2022 upravený zisk 1,19 USD na akciu, ktorý sa zhoduje s odhadmi analytikov.



Celkové tržby vo 4. štvrťroku vzrástli o 3,5 % na 35,3 miliardy USD, zatiaľ čo analytici počítali s tržbami 35,14 miliardy USD.



Za celý rok 2022 zaznamenala spoločnosť zisk 5,06 USD na akciu a upravený zisk 5,18 USD/akcia.



V roku 2023 Verizon očakáva upravený zisk na akciu vo výške 4,55 až 4,85 USD, zatiaľ čo analytici jej predpovedajú zisk 4,99 USD na akciu za celý rok.



(1 EUR = 1,0871 USD)