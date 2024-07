Zisk Verizonu v 2. štvrťroku klesol, tržby mierne vzrástli

New York 22. júla (TASR) - Americká spoločnosť Verizon Communications vykázala za 2. štvrťrok 2024 pokles zisku. Jej tržby síce vzrástli, ale menej, ako analytici očakávali. Prispelo k tomu spomalenie prírastku nových predplatiteľov, ako aj odkladanie výmeny telefónov. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zákazníci si nechávajú staršie typy telefónov dlhšie ako v minulosti, čo poškodilo príjmy telekomunikačných firiem, aj keď ponúkajú akciové programy s novými mobilmi.



Verizon vykázal v 2. štvrťroku 2024 pokles zisku na 4,70 miliardy USD (4,32 miliardy eur) alebo 1,09 USD na akciu zo 4,766 miliardy USD alebo 1,10 USD/akcia v rovnakom štvrťroku minulého roka.



Upravený zisk bez mimoriadnych položiek dosiahol 1,15 USD na akciu, čo sa zhoduje s odhadmi analytikov.



Tržby sa v 2. kvartáli 2024 zvýšili o 0,6 % na 32,796 miliardy USD z 32,596 miliardy USD v minulom roku. Analytici však predpovedali, že stúpnu na 33,06 miliardy USD.



Verizon sa spamätáva z historicky nízkeho počtu ľudí, ktorí vymieňajú telefóny za nové, aj keď sa to môže zmeniť, keď spoločnosť Apple koncom tohto roka uvedie na trh smartfóny iPhone s funkciami umelej inteligencie (AI).



Telefóny s generatívnou umelou inteligenciou budú v druhej polovici roka po 5G a skladacích mobiloch ďalším motorom rastu trhu so smartfónmi, uviedla minulý týždeň výskumná spoločnosť IDC.



Verizon tiež informoval, že od apríla do júna získal 148.000 čistých mesačných predplatiteľov, čo je viac ako priemerný odhad analytikov na úrovni 127.870 predplatiteľov.



(1 EUR = 1,089 USD)