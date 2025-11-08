< sekcia Ekonomika
Zisk vlastníka British Airways v 3. kvartáli klesol
Tržby za 3. kvartál dosiahli 9,33 miliardy eur. V porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka sa tak prakticky nemenili.
Autor TASR
Londýn 8. novembra (TASR) - Spoločnosť IAG, vlastník aerolínií British Airways a španielskej Iberie, zaznamenal v 3. štvrťroku pokles zisku. Výsledky ovplyvnil nižší dopyt po letenkách v ekonomickej triede na transatlantických linkách a nižšie ceny leteniek v Európe. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Čistý zisk IAG dosiahol v 3. štvrťroku 1,40 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka zaznamenala spoločnosť zisk na úrovni 1,43 miliardy eur. Pokles vykázala aj v prípade zisku pred zdanením. Dosiahol 1,87 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o 2,1 %.
Spoločnosť IAG, ktorá okrem British Airways a Iberie kontroluje aj írske aerolínie Aer Lingus a nízkonákladovú leteckú spoločnosť Vueling, uviedla, že najmä „severoamerický trh zaznamenal slabšie výsledky v predaji leteniek v ekonomickej triede“. Navyše, ceny leteniek v Európe klesli.
Tržby za 3. kvartál dosiahli 9,33 miliardy eur. V porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka sa tak prakticky nemenili. Tržby z prepravy cestujúcich dosiahli 8,26 miliardy eur. Pred rokom predstavovali 8,27 miliardy eur.
Napriek poklesu zisku a stagnujúcim tržbám šéf IAG Luis Gallego uviedol, že „výsledky boli veľmi dobré“. Poukázal najmä na to, že vývoj zisku a tržieb sa porovnáva s 3. kvartálom minulého roka, za ktorý spoločnosť vykázala mimoriadne dobré výsledky. Čo sa týka trhov dodal, že „Európa je stále slabším bodom vo výsledkoch firmy, situácia sa však v poslednom období zlepšuje“.
