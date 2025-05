Zisk vlastníka British Airways vzrástol v 1. kvartáli na trojnásobok

Londýn 11. mája (TASR) - Spoločnosť IAG, vlastník aerolínií British Airways, ale aj Iberia a Aer Lingus, oznámila za 1. kvartál takmer strojnásobenie zisku. Ten zároveň prekonal očakávania analytikov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť tento týždeň uviedla, že jej prevádzkový zisk za prvé tri mesiace roka dosiahol 198 miliónov eur. Na porovnanie, za 1. kvartál minulého roka to bolo 68 miliónov eur. Výsledky spoločnosti prekonali aj odhady analytikov. Tí počítali s rastom zisku na 158 miliónov eur.



Zisk IAG podporili všetky divízie spoločnosti. Ako British Airways, tak Iberia či Aer Lingus. Prvý štvrťrok je pritom pre letecké spoločnosti zvyčajne najslabším z celého roka a celoročné výsledky aerolínií ovplyvňuje najmä letná turistická sezóna.



Spoločnosť IAG zaznamenala pozitívne čísla najmä na lety do Južnej Ameriky. V tomto segmente evidovala výrazný rast rezervácií leteniek. Dobré výsledky však vykázali aj lety v rámci Európy a do Afriky.