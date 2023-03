Zisk vlastníka ruskej Tinkoff Bank klesol vlani o dve tretiny

Moskva 15. marca (TASR) - Ruský TCS Group Holding, vlastník ruskej banky Tinkoff, zaznamenal v minulom roku pokles zisku o viac než dve tretiny. Banka doplatila na sankcie západných štátov voči Rusku za inváziu na Ukrajinu, avšak ako ukázali najnovšie výsledky, nie do takej miery ako iné ruské banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spoločnosť TCS uviedla, že v roku 2022 dosiahla čistý zisk 20,8 miliardy rubľov, čo predstavuje približne 274 miliónov USD (259,74 milióna eur). Oproti roku 2021 to znamená pokles o 67 %. V roku 2021 zaznamenala banka rekordný zisk na úrovni 63,4 miliardy rubľov.



Celkovo však ruský bankový sektor zaznamenal vlani pokles zisku o 90 % na približne 203 miliárd rubľov po tom, ako viaceré veľké banky boli krátko po útoku Ruska na Ukrajinu odstavené od medzinárodného platobného systému SWIFT. Výsledky vlastníka banky Tinkoff sú tak lepšie, než celkového bankového sektora. Dôvodom je fakt, že sankcie Európskej únie zasiahli banku Tinkoff až tento rok v rámci jej 10. sankčného balíka.



Ako TCS dodala, pokles je dôsledkom "eskalujúceho geopolitického napätia v regióne". To podľa nej ovplyvnilo ekonomické prostredie banky, zvýšilo úverové riziká, výkyvy na finančných trhoch a viedlo k redukcii poskytovania úverov v 1. polroku minulého roka.



(1 EUR = 1,0549 USD)