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Zisk Volkswagenu klesol v 2. kvartáli o takmer tretinu
Zisk pred zdanením sa znížil o 23,4 % na 2,54 miliardy eur a prevádzkový zisk o 9,5 % na 3,47 miliardy eur. Čo sa týka prevádzkového zisku, VW tak zaostal za očakávaniami.
Autor TASR
Wolfsburg 24. júla (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) oznámila za 2. štvrťrok pokles čistého zisku o takmer tretinu a prevádzkového približne o desatinu. Tržby sa síce mierne zvýšili, spoločnosť však už nepočíta s ich celoročným rastom. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.
Najväčšia automobilka v Európe v piatok uviedla, že jej zisk po zdanení dosiahol v 2. štvrťroku 1,54 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 32,9 %.
Zisk pred zdanením sa znížil o 23,4 % na 2,54 miliardy eur a prevádzkový zisk o 9,5 % na 3,47 miliardy eur. Čo sa týka prevádzkového zisku, VW tak zaostal za očakávaniami. Analytici oslovení spoločnosťou Visible Alpha predpokladali, že prevádzkový zisk dosiahne 3,9 miliardy eur.
Tržby zaznamenali 82,44 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 2 %. Spoločnosť však oznámila, že za celý rok už nepočíta s ich rastom, ktorý uvádzala v doterajšej prognóze. Pôvodne predpokladala, že za celý rok dosiahnu jej tržby nulový až trojpercentný rast. Teraz však očakáva, že v najlepšom prípade budú stagnovať, prípadne klesnú, pričom s poklesom počíta do 3 %.
V prípade prevádzkovej marže však pôvodný odhad ponechala na nezmenenej úrovni. Aj naďalej počíta s prevádzkovou maržou v rozmedzí od 4 % do 5,5 %.
Najväčšia automobilka v Európe v piatok uviedla, že jej zisk po zdanení dosiahol v 2. štvrťroku 1,54 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 32,9 %.
Zisk pred zdanením sa znížil o 23,4 % na 2,54 miliardy eur a prevádzkový zisk o 9,5 % na 3,47 miliardy eur. Čo sa týka prevádzkového zisku, VW tak zaostal za očakávaniami. Analytici oslovení spoločnosťou Visible Alpha predpokladali, že prevádzkový zisk dosiahne 3,9 miliardy eur.
Tržby zaznamenali 82,44 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 2 %. Spoločnosť však oznámila, že za celý rok už nepočíta s ich rastom, ktorý uvádzala v doterajšej prognóze. Pôvodne predpokladala, že za celý rok dosiahnu jej tržby nulový až trojpercentný rast. Teraz však očakáva, že v najlepšom prípade budú stagnovať, prípadne klesnú, pričom s poklesom počíta do 3 %.
V prípade prevádzkovej marže však pôvodný odhad ponechala na nezmenenej úrovni. Aj naďalej počíta s prevádzkovou maržou v rozmedzí od 4 % do 5,5 %.