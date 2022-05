Zisk Volkswagenu v 1. kvartáli vzrástol, pomohol mu severoamerický trh

Wolfsburg 4. mája (TASR) – Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) v 1. štvrťroku 2022 takmer zdvojnásobila svoj čistý zisk. Pomohlo jej zameranie sa na severoamerický trh po rokoch "utlmenej" prítomnosti v súvislosti s emisným škandálom jej dieselových vozidiel. Ukázali to v stredu hospodárske výsledky VW, ktoré TASR prevzala od AFP.



Koncern zároveň predpovedal, že dlhotrvajúci nedostatok polovodičov sa v druhej polovici roka zmierni a prispeje k prudkému nárastu produkcie, čím sa vykompenzujú mesiace obmedzovania výroby.



Čistý zisk VW sa za tri mesiace do konca marca 2022 zvýšil na 6,7 miliardy eur z 3,4 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.



Generálny riaditeľ Herbert Diess vo vyhlásení uviedol, že Volkswagen dokázal „zmierniť“ vplyv problémov s dodávkami komponentov, ako sú polovodiče, prerozdelením výroby v rámci svojej globálnej siete tovární.



Nedostatok čipov, kľúčového komponentu v konvenčných aj elektrických vozidlách, ktorý spôsobila pandémia nového koronavírusu, si minulý rok vynútil prerušovanie výroby. Tento rok prispela k problémom v dodávateľskom reťazci invázia Ruska na Ukrajinu, ktorá obmedzila dostupnosť káblových zväzkov vyrábaných v regióne.



V centre stratégie VW je tak Severná Amerika, kde sa druhá najväčšia automobilová skupina na svete pokúsi do roku 2030 viac ako zdvojnásobiť svoj podiel na tamojšom trhu na 10 %.



Volkswagen zaznamenal v roku 2021 svoj prvý zisk po rokoch v tomto regióne po emisnom škandále z roku 2015, po ktorom skupina obmedzila svoju činnosť v USA.



Automobilová skupina, ktorá vlastní 12 značiek vrátane Audi, Porsche, Seat či Škoda, v marci oznámila, že do svojich výrobných zariadení v Severnej Amerike napumpuje 7,1 miliardy USD (6,73 miliardy eur).



Volkswagen zároveň v stredu potvrdil predbežné údaje, podľa ktorých sa jeho prevádzkový zisk v 1. štvrťroku zvýšil na 8,5 miliardy eur zo 4,8 miliardy eur vlani.



Finančný riaditeľ Arno Antlitz pritom uviedol, že výsledok skupiny podporil posun smerom k „lepšie vybaveným vozidlám“ s väčšími maržami. Predaj drahších áut pomohol automobilovému gigantovi dosiahnuť nárast zisku, aj keď jeho celkový odbyt klesol o viac ako 20 %.



(1 EUR = 1,0556 USD)