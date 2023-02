Zisk Volvo za celý rok 2022 vzrástol, aj keď vo 4. kvartáli klesol

Štokholm 9. februára (TASR) - Švédska automobilka Volvo, ktorú vlastní čínska spoločnosť Zhejiang Geely, vo štvrtok oznámila, že zaznamenala silný nárast čistého zisku za celý minulý rok. A rekordné tržby, pričom predaj elektromobilov sa viac ako zdvojnásobil. TASR správu prevzala z AFP.



Volvo podobne ako iné automobilky zápasilo minulý rok s problémami v dodávateľskom reťazi a s blokádami v Číne v súvislosti s ochorením COVID-19. Automobilky zasiahli aj vyššie náklady v dôsledku prudko rastúcej inflácie.



Čistý zisk Volvo Cars napriek tomu vlani vzrástol o takmer 20 % na 17 miliárd švédskych korún (1,5 miliardy eur). A tržby sa zvýšili o 17 % na rekordných 330 miliárd SEK.



Elektromobily tvorili v minulom roku 11 % predajov v porovnaní so 4 % v roku 2021.



"Prekonali sme turbulencie a dosiahli sme významný pokrok v našich strategických ambíciách," povedal generálny riaditeľ Jim Rowan. "Zrýchlili sme sa smerom k nášmu cieľu stať sa do konca dekády plne elektrickou automobilkou a klimaticky neutrálnou do roku 2040," dodal.



Prevádzkový zisk Volvo Cars pritom za 4. štvrťrok 2022 klesol na 3,4 miliardy SEK z 3,7 miliardy SEK rok predtým.



Volvo Cars sa pripravuje na výzvy v roku 2023, ktorý bude podľa automobilky pravdepodobne ďalším náročným rokom napriek zdravému dopytu po jej vozidlách. Dúfa však, že problémy s dodávkami z Číny v súvislosti s ochorením COVID sa už končia a dodávky polovodičov sa budú neustále zlepšovať.



(1 EUR = 11,3423 SEK)