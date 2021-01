Zisk vydavateľa kreditných kariet American Express klesol

New York 26. januára (TASR) - Americký vydavateľ kreditných kariet American Express oznámil za posledný štvrťrok minulého roka pokles zisku aj tržieb, výsledky však prekonali očakávania. Podľa spoločnosti na jej výsledky naďalej negatívne pôsobí pandémia nového koronavírusu, ktorá znižuje výdavky spotrebiteľov, situácia by sa však mala postupne zlepšovať.



Firma oznámila, že vo 4. štvrťroku minulého roka dosiahla zisk 1,44 miliardy USD (1,19 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to znamená pokles približne o 15 %. Zisk na akciu dosiahol 1,76 USD oproti 2,03 USD/akcia pred rokom. Firma tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali so ziskom na akciu na úrovni 1,31 USD.



Aj z pohľadu tržieb spoločnosť American Express prekonala očakávania, aj keď iba mierne. Tržby dosiahli 9,35 miliardy USD, zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 11,37 miliardy USD. Analytici však počítali s poklesom na 9,34 miliardy USD.



(1 EUR = 1,2143 USD)