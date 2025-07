Zisk výrobcu džínsov Levi Strauss vzrástol na takmer štvornásobok

New York 11. júla (TASR) - Americký výrobca džínsov Levi Strauss zaznamenal v 2. štvrťroku súčasného obchodného roka výrazný rast zisku, pričom spoločnosť prekonala očakávania trhov. Lepšie než predpokladané výsledky zaznamenala aj v oblasti tržieb a v tomto segmente zároveň zlepšila vyhliadky na celý rok. Informovali o tom agentúra Bloomberg a portál investing.com.



Levi Strauss oznámil, že v 2. kvartáli 2024/2025, čo predstavuje obdobie od marca do konca mája, zaznamenal čistý zisk 67 miliónov USD (57,22 milióna eur), zatiaľ čo za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka vykázala firma zisk na úrovni 18 miliónov USD.



Zisk po úprave o mimoriadne položky dosiahol na akciu 0,22 USD. Analytici očakávali zisk na úrovni 0,13 USD/akcia.



Tržby vzrástli o 6,4 % na 1,45 miliardy USD. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 1,37 miliardy USD.



V reakcii na vývoj tržieb firma oznámila, že najnovšie počíta za celý obchodný rok s ich rastom v rozmedzí od 1 % do 2 %. Pôvodne očakávala, že v tomto rozmedzí klesnú.



(1 EUR = 1,1709 USD)