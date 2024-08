Zisk výrobcu elektromobilov vzrástol v 2. kvartáli o takmer tretinu

Peking 28. augusta (TASR) - Čínsky výrobca elektrických áut BYD zaznamenal za 2. kvartál rast zisku o takmer tretinu, čo predstavuje najvýraznejšie tempo rastu od konca roka 2023. Výsledky firmy podporil vysoký dopyt po elektrických autách na domácom aj zahraničnom trhu. To sa odrazilo na vývoji zisku za celý 1. polrok, za ktorý sa zisk automobilky zvýšil o takmer štvrtinu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Čínska automobilka v stredu oznámila, že za 2. štvrťrok zaznamenala čistý zisk 9,1 miliardy jüanov (1,14 miliardy eur), čo medziročne predstavuje rast o 32,8 %. Tržby za dané obdobie vzrástli o 25,9 % na 176,2 miliardy jüanov.



Od začiatku roka zaznamenala firma podľa Reuters čistý zisk 13,6 miliardy jüanov. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 24,4 %. Tržby dosiahli 301,13 miliardy jüanov a medziročne tak vzrástli o 15,8 %.



Automobilka je najväčším výrobcom elektrických áut v Číne a stále výraznejšie expanduje aj do zahraničia. Očakáva sa, že v tomto roku zosadí z prvej pozície v rebríčku najväčších svetových predajcov elektromobilov americkú Teslu. Analytici spoločnosti Counterpoint Research odhadujú, že za rok 2024 dosiahne podiel automobilky BYD na globálnom trhu s elektromobilmi 17,7 %, zatiaľ čo v prípade Tesly to bude 17,2 %.



(1 EUR = 7,9547 CNY)